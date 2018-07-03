Туроператор DSBW-Tours объявил об остановке деятельности

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Туроператор DSBW-Tours сообщил о приостановке деятельности из-за невозможности выполнять обязательства перед клиентами и банком, сообщает на своей странице в фейсбуке генеральный директор компании Карен Гончаров.

"Мною принято тяжелое решение о приостановке деятельности моей компании - туроператора DSBW-Tours сегодня 3 июля 2018 года с 15:00. В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком", - говорится в сообщении.

Гончаров подчеркивает, что клиенты компании, находящиеся за рубежом, имеют обратные авиабилеты. "Все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях СК "Инвест-Страх" на 50 млн рублей и СК "Орбита" также на 50 млн рублей. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг. Мы сейчас занимаемся подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховые компании. За документами можно подъезжать с 4 июля 2018 года в наш головной офис по адресу: 1-ая Тверская-Ямская, дом 25, стр. 1. (вход через арку, отдельный вход в левом углу двора)", - говорится в сообщении гендиректора DWBW Tours.

DSBW работала на рынке туристических услуг России с 1991 года. Компания специализировалась на горнолыжных, автобусных и экскурсионных турах по Европе и России.

"Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса. Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы вместе сделали наши туры. Сегодня мы все потеряли. Больше четверти века мы старались и, наверное, за это время хорошего было больше, чем плохого. Уход моей компании я воспринимаю как смерть близкого человека и хочу попросить прощения у всех нынешних и бывших сотрудников, у многолетних клиентов за то, что произошло сегодня", - написал Гончаров.

Ранее 29 июня туроператор "Натали Турс" сообщил, что с 30 июня отменяет чартерные программы в Испанию, Италию и Турцию в связи с низкой рентабельностью. Петербургский туроператор "Аврора БГ" со 2 июля отменил чартерные программы в Болгарию и Черногорию.