Жириновский заявил, что России нужен один туроператор

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России нужен только один национальный туроператор.

По данным пресс-службы партии, такое заявление он сделал в связи с проблемами туроператора "Натали Турс". Из-за долгов компании перед контрагентами десятки российских туристов столкнулись с проблемами при заселении в отели Испании, Таиланда и Турции - их брони были отменены.

"России нужен только один национальный туроператор. Расплодили частные фирмы, а они банкротятся. Страдают тысячи наших граждан, которые застревают сутками в аэропортах или не могут заселиться в отели. Это никуда не годится. Нельзя рыночную экономику за счет спокойствия людей строить", - сказал Жириновский.

Туроператор "Натали Турс" в пятницу сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в Испанию, Италию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки за счет недозагруженных чартерных рейсов. В понедельник глава компании В.Воробьев сообщил, что в пятницу испанский партнер компании отказался с ней сотрудничать из-за финансовых разногласий и аннулировал заявки. Поэтому отмена чартеров была вынужденным решением, связанным с опасностью незаселения туристов в отели.