СК запросит согласие Австрии для новых обвинений главарю группы киллеров Гагиеву

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России намерен получить согласие австрийских властей на предъявление новых обвинений главарю ОПГ киллеров Аслану Гагиеву. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В соответствии с нормами международного права, следствие начало процедуру получения согласия выдавшей стороны на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период процедуры экстрадиции Гагиева", - сказала Петренко.

Глава ОПГ киллеров был выдан властями Австрии России в середине июня.

Петренко отметила, что СК России предъявил ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 1 статьи 209, пунктами "а", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 222 УК РФ (организация преступного сообщества, бандитизм, убийство, незаконный оборот оружия). "Обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях не признал и от дачи показаний отказался", - подчеркнула Петренко.

Она напомнила, что Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу расследует уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, возглавляемого уроженцем Грузии Гагиевым. "Они совершили более 49 эпизодов преступной деятельности, в результате которых на территории города Москвы, Московской области и Северной Осетии убиты 60 человек, в их числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие лица", - сказала представитель СКР.

По ее словам, "Гагиеву инкриминируется организация трех банд, которые входили в состав этого преступного сообщества и действовали на территории вышеназванных субъектов".

"Каждая банда действовала преимущественно в одном регионе, но в отдельных случаях, по указанию руководителя их участники могли совершать преступления и за их пределами", - рассказала Петренко.

Гагиеву также предъявлено обвинение в совершении в 2012-2013 годах убийств жителей Северной Осетии Кадзаева, интересы которого не совпали с интересами обвиняемого, Лалиева, негативно отзывавшегося о Гагиеве, Торчинова, который ранее был в составе преступного сообщества Гагиева и собирался из него выйти, что и послужило причиной для его убийства.

"На похоронах Торчинова подчиненные Гагиева также предприняли попытку убить его брата, открыв стрельбу, однако он был ранен, двое других участников процессии погибли. Также в числе убитых по указанию Гагиева сотрудник прокуратуры Озиев, который помешал бизнес-интересам обвиняемого", - сказала Петренко.

По ее словам, "проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечение совершивших их лиц к уголовной ответственности".