Президиум Мосгорсуда не стал отправлять на пересмотр приговор Пирумову по "делу реставраторов"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президиум Мосгорсуда отказался отправлять на пересмотр приговор бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову, осужденному на 1,5 года колонии за хищения при реставрации объектов культурного наследия, но освобожденному в зале суда, передает в четверг корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"В удовлетворении кассационного представления заместителя генерального прокурора отказать", - говорится в решении президиума.

В представлении заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек просил вернуть приговор Пирумову на стадию рассмотрения в апелляционную инстанцию в связи мягкостью назначенного бывшему замминистра наказания.

В декабре 2017 года Мосгорсуд частично удовлетворил представление прокуратуры, которая просила отменить приговор чиновнику, в том числе в части срока лишения свободы. Суд апелляционной инстанции ограничился увеличением штрафа Пирумову - с 300 тысяч рублей до 1 млн рублей - и лишением его ордена "За заслуги перед отечеством 2-й степени".

Обвинение оспорило определение суда апелляционной инстанции в Президиуме Мосгорсуда, который сначала отказался рассматривать кассационное представление, но по решению Верховного суда в итоге принял дело к рассмотрению.

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 года приговорил Пирумова к одному году и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей, признав его виновным в хищении около 164 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые были выделены из бюджета для реставрации различных культурных объектов. Суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия. Еще семь фигурантов этого дела, получившего известность как "дело реставраторов", были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов. Все фигуранты "дела реставраторов" признали вину и погасили вменяемый им ущерб.

В мае 2018 года Пирумов был арестован по новому делу о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. По этому делу свою вину он не признает.