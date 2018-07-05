Володин пообещал не допустить снижения пенсий

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Депутаты не допустят снижения пенсий и ухудшения жизни пенсионеров при изменении пенсионного законодательства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы.

"Мы не допустим снижение пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе", - сказал Володин.

Он отметил, что именно этот подход объединяет все политические силы в Госдуме при поиске решения вопросов по изменению пенсионного законодательства.

На рассмотрении Госдумы находится правительственный законопроект о корректировке пенсионного законодательства, главным предложением которого является повышение пенсионного возраста.