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В ВШЭ опровергли миф о "работе до гробовой доски" при повышении пенсионного возраста

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - После выхода на пенсию с учетом готовящейся реформы средний мужчина проживет 13 лет, средняя женщина - 19, следует из доклада Высшей школы экономики (ВШЭ) "Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию".

"С этим показателем (продолжительности жизни) связан целый ряд мифов. Мы знаем, что продолжительность жизни по 2016 году - это 66,5 года мужского населения. И естественно, когда речь идет о повышении пенсионного возраста, самая простая операция - от продолжительности жизни отнять пенсионный возраст, и мы получим 1,5 года (...) Но, на самом деле, это суждения ошибочные", - заявил один из авторов доклада, замдиректора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко в понедельник.

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Согласно результатам исследования, мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 года предстоит прожить 13,4 года, а женщинам, дожившим до 63 лет - 19,3 года. Расхождение связано с тем, что общий показатель продолжительности жизни учитывает смертность во всех возрастах, от младенцев, трудоспособных 30-40 лет и до стариков, и не годится для оценки "возраста дожития", пояснил Денисенко.

Авторы доклада также опровергли доводы о том, что треть населения до пенсионного возраста не доживет - "будем работать до гробовой доски" и "до пенсии не доживем".

Согласно оценкам специалистов ВШЭ, которые опираются на данные Росстата, даже в среднем варианте прогноза до 65 лет доживет 82,6% мужчин в возрасте 55 лет (1963 г.р.) и почти 87% мужчин в возрасте 59 лет (1959 г.р.); среди женщин до 63 лет доживут 93,5% в возрасте 47 лет (1971 г.р.) и 94,4% в возрасте 54 лет (1964 г.р.).

"То есть говорить о том, что дожитие низкое, что дожитие препятствует повышению пенсионного возраста - это совершенно несправедливо. Эти показатели вписываются в палитру показателей, которые были достигнуты многими странами, когда этот пенсионный возраст повышался. И я хочу обратить внимание, что во многих странах, которые пережили повышение пенсионного возраста, это в том числе страны Восточной Европы и страны СНГ, во многих случаях показатели дожития были даже похуже, чем в современной России", - сказал эксперт ВШЭ.

Авторы доклада чисто "демографических ограничений для повышения пенсионного возраста" не увидели, отметил Денисенко, тем не менее, в ВШЭ настаивают на том, что повышение планки выхода на пенсию - настолько сложная задача, что она неизбежно ставит ряд других вопросов, на которые правительство РФ пока ответа не дало.

Другой автор доклада, директор института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова на брифинге сообщила, что среди таких вопросов - риски увольнения для пожилых людей при достижении ими пенсионного возраста и падения их зарплаты и необходимость ориентирования системы здравоохранения и социального обеспечения на старшее поколение (сопровождение хронических заболеваний, паллиативная помощь).

"Это не причина не повышать пенсионный возраст, это причина добиваться от власти того, чтобы повышение пенсионного возраста сопровождалось пакетом мер", - отметила Овчарова.

В июне 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы, если ее одобрит Госдума, планируется начать в 2019 году, завершить - в 2034 году.

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Теги: ВШЭ, Росстат

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