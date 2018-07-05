Кремль не ведет экспертных работ по теме пенсионной реформы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В администрации президента не ведется никаких экспертных работ по теме изменения пенсионного законодательства, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что вся экспертная проработка ведется в "диагонали парламента и правительства".

Песков также добавил, что в четверг на совещании по экономическим вопросам пенсионная реформа обсуждаться не будет.

При этом, по словам пресс-секретаря, президент РФ Владимир Путин может обсудить на этом мероприятии тему повышения НДС. "Я не исключаю, что экспертный обмен мнениями по второй части вашего вопроса, по НДС может сегодня состояться у президента", - сказал Песков журналистам.

Согласно экономическому прогнозу, увеличение НДС может привести к замедлению роста уже в следующем году до 1,4% и замедлению доходов населения.

Госдума на заседании 3 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20% при одновременной фиксации тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% (в пределах установленной базы для исчисления) и в 10% (свыше установленной базы).

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год.