Парламент Крыма высказался за увеличение пенсионного возраста

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Государственный совет Крыма поддержал проект закона о повышении пенсионного возраста в России.

Соответствующее решение на заседании парламента региона в четверг поддержал 61 депутат из 63-х, присутствовавших в зале, передал корреспондент "Интерфакса". Всего в Государственном совете республики 75 депутатов.

В июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году.