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Москва

"Левый фронт" оспорил отказ мэрии Москвы согласовать митинг против пенсионной реформы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 19 июля проведет подготовку по иску представителей левых сил из-за отказа столичных властей согласовать митинг против повышения пенсионного возраста, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"В суд поступило исковое заявление об отказе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в согласовании проведения публичного мероприятия. Досудебная подготовка по делу назначена на 19 июля в 12:55", - сказал представитель суда.

В иске заявители просят отменить решение мэрии об отказе в проведении митинг и обязать административных ответчиков повторно рассмотреть вопрос о месте, времени и условиях проведения публичного мероприятия.

Ранее координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что организаторы митинга получили окончательный отказ в согласовании мероприятия. По его словам, в мэрии Москвы отказ обосновали указом президента о запрете проведения массовых мероприятий на время чемпионата мира по футболу, отметив, что правоохранительные органы "имеют предварительную информацию, по которой невозможно согласовать наше мероприятие ни на одной площадке в Москве". Организаторы митинга сочли позицию мэрии Москвы необоснованной.

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