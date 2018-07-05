"Эсеры" направят в Госдуму 36 коробок подписей против повышения возраста пенсии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Фракция "Справедливая Россия" направляет в приемную Госдумы 2,5 млн подписей против изменений в пенсионное законодательство, собранные Конфедерацией труда России.

"Мы считаем, что закон в том виде, в каком он внесен в Госдуму, не может быть рассмотрен, и это мы подтверждаем подписями", - сказал лидер партии Сергей Миронов в четверг журналистам.

По его словам, в коробках подписи 2,5 млн граждан страны, собранные Конфедерацией труда России. "Сегодня, сейчас мы передаем эти подписи в приемную Госдумы на улицу Моховую, дом семь. Сегодня мы направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором просим не рассматривать сейчас в июле этот проект закона, провести самое широкое обсуждение и рассмотреть наш законопроект о пенсионной страховой системе РФ", - сказал Миронов.

Он отметил, что в законопроекте, внесенном "эсерами", предлагается "заморозить вопрос увеличения пенсионного возраста до 2030 года как минимум; ликвидировать балльную систему; отменить действующую схему уплаты страховых пенсионных взносов, при которой чем выше зарплата сотрудника, тем меньше отчисляет работодатель", а также ликвидировать сам Пенсионный фонд. Ранее "Справедливая Россия" внесла в Думу законопроект о наследовании пенсии.

Накануне о коллективной подаче петиций против пенсионной реформы в Москве сообщили в "Левом фронте".