Медики в СИЗО не нашли у обвиняемого в терроризме украинца признаков избиения

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в содействии терроризму гражданин Украины Павел Гриб не обращался с заявлениями об избиении, у него не обнаружено травм, сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"При поступлении обвиняемого в следственный изолятор в ходе осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не выявлено", - сообщили в пресс-бюро.

По данным ФСИН, Гриб не обращался в администрацию учреждения с заявлениями о противоправных действиях в отношении него в ходе этапирования.

"Состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное. Медикаментозное лечение получает в полном объеме согласно имеющимся у него заболеваниям. С жалобами и заявлениями о неоказании или ненадлежащем оказании медицинской помощи не обращался", - добавили в пресс-бюро.

Ранее в четверг уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского коллеги Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав арестованных украинских граждан Павла Гриба и Станислава Клыха.

Согласно письму, "во время этапирования в пенитенциарное учреждение города Ростов-на-Дону гражданин Украины Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными. Кроме того, у Павла отобрали все вещи и продукты питания, которые накануне были переданы представителями генконсульства Украины. "Также стало известно, что 20-летний украинский политзаключенный страдает сильной головной болью и слабостью, ему не предоставляют необходимые лекарства", - указала Денисова.

Гриб обвиняется в содействии терроризму, его дело передано на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.