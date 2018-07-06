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Ростовский омбудсмен заявил о содержании украинца Гриба в СИЗО без нарушений

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский заявляет об отсутствии нарушений при содержании в СИЗО-4 Ростова-на-Дону украинца Павла Гриба, обвиняемого по делу о содействии терроризму.

"Гриб прибыл из Краснодара, и по прибытии был освидетельствован медицинскими работниками. Медицинское обслуживание он получает в полном объеме, каких-либо претензий к администрации СИЗО-4 на условия содержания и медицинское обслуживание у него нет", - сообщил Харьковский агентству "Интерфакс" в пятницу.

В четверг уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав арестованных украинских граждан Павла Гриба и Станислава Клыха. По ее данным, "во время этапирования в пенитенциарное учреждение города Ростов-на-Дону гражданин Украины Гриб был жестоко избит другими заключенными. Кроме того, у Павла отобрали все вещи и продукты питания, которые накануне были переданы представителями генконсульства Украины". "Также стало известно, что 20-летний украинский политзаключенный страдает сильной головной болью и слабостью, ему не предоставляют необходимые лекарства", - отметила Денисова.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) информацию украинского омбудсмена опровергли, заявив, что тюремные медики не нашли у Гриба признаков избиения. "При поступлении обвиняемого в следственный изолятор в ходе медицинского осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не выявлено", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-бюро ФСИН.

Также, по данным ФСИН, Гриб не обращался в администрацию учреждения с заявлениями о противоправных действиях в ходе этапирования из Краснодара.

Гриб обвиняется в содействии терроризму, его дело передано на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону). По версии следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в Интернете со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. Он убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

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Теги: Павел Гриб

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