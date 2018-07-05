В Кремле предостерегли от "гипертрофированных форм" в преследовании за экстремизм

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Кремле согласны с тем, что преследование за распространение информации, которая может быть расценена как экстремистская, не должно приобретать гипертрофированные формы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе депутатов отменить уголовное наказание за репост сообщений, в которых может быть усмотрено экстремистское содержание.

"Президент говорил о том, что здесь формалистский подход абсолютно неуместен, то есть, когда это приобретает такие гипертрофированные формы. Вопрос, конечно, нужно регулировать. И это не значит, что нужно способствовать распространению какой-то экстремистской или иной информации, но, конечно, нужно оградить граждан от каких-то случаев, которые являются даже не курьезными, а весьма резонансными", - сказал Песков.

Он напомнил, что на соответствующий вопрос Владимир Путин отвечал в ходе "прямой линии".

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, "безусловно, эта тема есть, но здесь нужен очень внимательный подход с тем, чтобы соблюсти баланс".

7 июня Путин на "прямой линии" заявил, что не следует доводить до маразма борьбу с экстремизмом, а проблемы, связанные с трактовкой этого явления, должны решаться прозрачно, всем обществом.

"Если речь идет о распространении именно такой информации, которая является экстремистской, то, как и в других сферах деятельности, должны применяться общие правила: нарушил - ответь. Но не нужно все доводить до маразма и абсурда", - сказал Путин.

Он отметил при этом, что "судебная, правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться".

Комментируя слова писателя Сергея Шаргунова, который посетовал на то, что правоохранительные органы зачастую привлекают к ответственности подростков за какие-то критические высказывания в адрес власти, Путин сказал: "Давайте в рамках Общероссийского народного фронта я попрошу коллег - они достаточно эффективно работали по различным важным направлениям для страны в предыдущие годы".

Отметив важность данной сферы, глава государства призвал "вместе проанализировать, что происходит". "С одной стороны, нужно поставить заслон экстремизму, что, безусловно, отвечает интересам подавляющего большинства общества. Но нужно определиться с понятиями, привлечь Верховный суд", - сказал Путин.

Позднее президент РФ Владимир Путин подписал поручение, в котором предложил ОНФ совместно с Генпрокуратурой до 15 сентября проанализировать использование в правоприменительной практике понятий "экстремистское сообщество" и "преступление экстремистской направленности". Ответственными за исполнение поручения определены руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.