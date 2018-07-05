В КПРФ усомнились в эффективности профсоюзных акций против пенсионной реформы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - КПРФ сомневается в эффективности акций профсоюзов, и настроена на противодействие изменениям пенсионного законодательства путем референдума, заявил зампред ЦК компартии Юрий Афонин.

"Мы считаем, что любую форму борьбы против повышения пенсионного возраста надо приветствовать. Действительно, после внесения такого законопроекта в Госдуму не только общественные организации, но и большинство граждан, судя по социологическим опросам, возмущено. Уличная активность должна быть, но необходимо использовать те, законодательные формы, которые у нас есть", - сказал Афонин в четверг "Интерфаксу".

"То, что профсоюзы планируют и проводят свои акции, это хорошо. Но, с другой стороны, очевидно, что они становятся "отдушиной" для выражения негатива. А потом все сворачивается. К сожалению, в современной России мало кто верит в действенную силу профсоюзов, которые очень близки к власти. Мы приветствуем профсоюзную борьбу, но считаем, что настоящая консолидация может быть вокруг крупнейшей оппозиционной партии, имеющей фракцию в Госдуме", - заявил собеседник агентства.

Афонин напомнил, что КПРФ принадлежит идея референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. "Сегодня вечером в Москве состоится заседание инициативной группы, которая предложит юридическую процедуру проведения референдума по этому вопросу", - сказал представитель руководства партии.

Он добавил, что в конце месяца партия планирует общероссийскую протестную акцию. "Общероссийская акция намечена на 28 июля. Мы надеемся в этот день вывести по всей стране сотни тысяч граждан, чтобы власть увидела, какова поддержка в борьбе против повышения пенсионного возраста", - сообщил Афонин.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года.

Согласно последним опросам общественного мнения, с повышением пенсионного возраста не согласны по меньшей мере 80% россиян.