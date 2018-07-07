Митинг коммунистов против повышения пенсионного возраста прошел в Барнауле

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На площади Свободы в Барнауле (Алтайский край) состоялся митинг, организованный региональным отделением партии КПРФ против планируемого повышения пенсионного возраста.
Как заявила журналистам руководитель регионального отделения КПРФ Мария Прусакова, на митинге в Барнауле собрались сторонники партии из нескольких районов Алтайского края, а также из крупных городов.
"Сегодня здесь собрались более 1 тыс. человек. Мы подавали заявку на проведение митинга на центральной площади Советов, однако нам запретили это, и пришлось собраться на территории гайд-парка. Людей пришло в два раза больше, чем позволяет территория, и нам будет выписано предписание об административном правонарушении ", - сказала Прусакова.
По ее мнению, число участников таких мероприятий будет только увеличиваться. "Наша цель - это добиться проведения всероссийского референдума против реформы", - подчеркнула Прусакова.
Организаторы выразили намерение участвовать во всероссийской акции 28 июля.
Правительство РФ ранее одобрило изменение пенсионной системы, решив постепенно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.
Закон был внесен в Госдуму.