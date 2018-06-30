В России Пенсионная реформа

КПРФ решила инициировать в Москве референдум о повышении пенсионного возраста

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Инициативная группа ЦК и московского горкома КПРФ подала в ЦИК РФ и Мосгоризбирком заявки на проведение собрания по инициированию в Москве референдума об изменении пенсионного законодательства, заявил " Интерфаксу" первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Вчера вечером представители инициативной подгруппы москвичей - это инициатива ЦК и московского горкома партии - подала официальные заявки в Центральную избирательную комиссию, в Московскую городскую избирательную комиссию на проведение в городе Москве пятого июля в 18:00 в Центральном доме литераторов официального собрания инициативной подгруппы по инициированию процедуры референдума", - сказал Мельников в субботу.

Он отметил, что на референдум планируется вынести два вопроса: "Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости? И второе: согласны ли вы с повышением возраста, по достижению которого женщина имеет право назначение страховой пенсии по старости?".

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года.

Согласно последним опросам общественного мнения, с повышением пенсионного возраста не согласны 80% россиян.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: КПРФ

Новости по теме

В России
Врио губернатора Приморья предложил на пост сенатора бывшего главу МЧСВрио губернатора Приморья предложил на пост сенатора бывшего главу МЧС
Руководитель края считает, что бывший министр поможет решить проблему постоянных пожаров и наводненийПодробнее
 Минобороны РФ заключило контракт на поставку истребителей Су-57Минобороны РФ заключило контракт на поставку истребителей Су-57
Российская армия должна получить 12 истребителей пятого поколенияПодробнее
 Бывший гендиректор ГЛОНАСС возглавит Объединенную ракетно-космическую корпорациюБывший гендиректор ГЛОНАСС возглавит Объединенную ракетно-космическую корпорацию
Решение о назначении принял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий РогозинПодробнее
 У канала РБК сменится управляющий директорУ канала РБК сменится управляющий директор
Прежний директор Игорь Полетаев вернется на НТВПодробнее
Против повышения пенсионного возраста высказались 80% россиянПротив повышения пенсионного возраста высказались 80% россиян
По мнению 60% опрошенных, возраст выхода на пенсию все равно будет повышенПодробнее
 Путин почти в два раза обошел правительство по уровню одобрения россиянамиПутин почти в два раза обошел правительство по уровню одобрения россиянами
Однако рейтинги руководства страны несколько снизились - из-за инициативы поднять пенсионный возрастПодробнее
 Улюкаев не смог выплатить 130 млн руб. штрафа из-за ареста всего его имуществаУлюкаев не смог выплатить 130 млн руб. штрафа из-за ареста всего его имущества
Прокуратура считает, что арест можно снять только с одного из счетов, а остальное разблокировать после выплаты всей суммыПодробнее
 Суд вернул генералу ФСБ $2 млн, потраченные на взятку УлюкаевуСуд вернул генералу ФСБ $2 млн, потраченные на взятку Улюкаеву
Эту сумму экс-глава службы безопасности "Роснефти" взял у своего знакомого - частного инвестораПодробнее
 Олег Навальный вышел из колонииОлег Навальный вышел из колонии
Осужденный по "делу Ив Роше" брат оппозиционера Алексея Навального провел 3,5 года в колонии в Орловской областиПодробнее
 Лидер карельского "Мемориала" арестован по подозрению в сексуальном насилииЛидер карельского "Мемориала" арестован по подозрению в сексуальном насилии
Адвокат Юрия Дмитриева назвал новое дело необоснованнымПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: суббота, 30 июняВ РоссииВрио губернатора Приморья предложил на пост сенатора бывшего главу МЧСВ миреТрамп ответил на вопрос о российском КрымеВ миреКНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектахМоскваФан-зону ЧМ на Воробьевых горах 30 июня закроют из-за штормаЭкономикаМнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТО

КПРФ решила инициировать в Москве референдум о повышении пенсионного возраста

Посол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой Трампа

Посол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой ТрампаДипломат сообщил, что покинет Таллин через месяц Подробнее

Суд отказал в аресте подозреваемого мошенничестве основателя Gulagu.net

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке инфекции лептоспироза на Шри-Ланке

Что случилось этой ночью: суббота, 30 июня

Новая работа для бывшего главы МЧС и ракетное топливо от КНДР Подробнее

Врио губернатора Приморья предложил на пост сенатора бывшего главу МЧС

Врио губернатора Приморья предложил на пост сенатора бывшего главу МЧСРуководитель края считает, что бывший министр поможет решить проблему постоянных пожаров и наводнений Подробнее

Минобороны РФ заключило контракт на поставку истребителей Су-57

Минобороны РФ заключило контракт на поставку истребителей Су-57Российская армия должна получить 12 истребителей пятого поколения Подробнее

Более 150 военных полицейских вернулись домой из Сирии

Трамп подтвердил, что намерен обсудить с Путиным тему вмешательства в американские выборы

Хабаровский край будет сотрудничать в развитии биржевых торгов лесоматериалами

Полиция Украины будет бороться против рейдеров на фермах

Трамп объявил кандидатов в члены Верховного суда США в июле

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F2Франция Франция– : –17:00Аргентина Аргентина17:008F1Уругвай Уругвай– : –21:00Португалия Португалия21:00