КПРФ решила инициировать в Москве референдум о повышении пенсионного возраста

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Инициативная группа ЦК и московского горкома КПРФ подала в ЦИК РФ и Мосгоризбирком заявки на проведение собрания по инициированию в Москве референдума об изменении пенсионного законодательства, заявил " Интерфаксу" первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Вчера вечером представители инициативной подгруппы москвичей - это инициатива ЦК и московского горкома партии - подала официальные заявки в Центральную избирательную комиссию, в Московскую городскую избирательную комиссию на проведение в городе Москве пятого июля в 18:00 в Центральном доме литераторов официального собрания инициативной подгруппы по инициированию процедуры референдума", - сказал Мельников в субботу.

Он отметил, что на референдум планируется вынести два вопроса: "Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости? И второе: согласны ли вы с повышением возраста, по достижению которого женщина имеет право назначение страховой пенсии по старости?".

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года.

Согласно последним опросам общественного мнения, с повышением пенсионного возраста не согласны 80% россиян.