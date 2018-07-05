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В "Единой России" напомнили о выходе чиновников на пенсию позже других россиян

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Возраст выхода на пенсию депутатов, сенаторов и госслужащих уже выше, чем у других граждан РФ, заявил первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Он отметил, что это связано с ранее принятым решением, что "депутаты, члены Совета Федерации, различные госслужащие будут выходить на пенсию в 65 лет, мужчины и женщины". "Эта система работает, и она предусматривает шаг - повышение возраста в год по полгода", - добавил он.

"Вероятно, если будет принято решение, что повышение сейчас будет в год по году, то в этом случае соответствующий шаг будет установлен и для государственных служащих и депутатов", - добавил Исаев. Это может быть внесено поправкой в правительственный законопроект ко второму чтению, допустил он.

Госдума ранее в четверг раскрыла размер зарплаты и пенсии депутатов. Спикер палаты парламента Вячеслав Володин позже заявил, что это было сделано "из-за того, что некоторые издания приводят неверные данные о пенсии, о том, что она якобы составит "несколько сотен тысяч".

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Теги: Госдума. пенсия

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