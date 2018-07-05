Володин объяснил, зачем в Госдуме рассказали о размере пенсий депутатов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские парламентарии, согласно действующей норме, получат "депутатскую пенсию" после достижения 65-и лет мужчины, 63-х лет - женщины.

Как сообщалось, информация о размерах пенсий и зарплат депутатов ранее была официально раскрыта на сайте Госдумы. Средняя зарплата депутатов в 2018 году составляет 388 тыс. рублей, а пенсия - 46,6 тысяч рублей для тех, кто отработал не менее одного или двух созывов.

Володин заявил на пленарном заседании, что размер пенсии был раскрыт официально "из-за того, что некоторые издания приводят неверные данные о пенсии, о том, что она якобы составит "несколько сотен тысяч".

"Я видел информацию на кемеровских источниках, но не будешь же опровергать. Сейчас информация размещена на сайте (Госдумы)", - сказал Володин.

Как ранее сообщалось, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года.

Согласно последним опросам общественного мнения, с повышением пенсионного возраста не согласны по меньшей мере 89% россиян.