Госдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутата

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутата: зарплата - 388 тысяч рублей в месяц в 2018 году, а пенсия - 46,6 тысяч рублей для депутатов, отработавших один или два созыв полностью.

Такая информация опубликована на официальном сайте Госдумы в четверг.

"Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов Государственной Думы и отпусков) составила 388,5 тысяч рублей (338 тысяч рублей после уплаты подоходного налога)", - говорится в сообщении.

В сообщении объясняется, как сформирована эта сумма: "В соответствии с законодательством среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога (то есть "на руки" депутат в среднем получает 347,4 тыс. рублей). Следует отметить, что в соответствии с указом президента РФ от 27 февраля 2015 года, заработная плата депутатам Госдумы выплачивается с уменьшением на 10%".

Однако пенсия депутатов исчисляется не от этой "большой" зарплаты, говорится в сообщении. "Денежное вознаграждение депутата Государственной Думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году - 84 тыс. 774 рубля. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей десять лет и более", - говорится в сообщении.