В Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалида

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что будут отслеживать ход расследования резонансного уголовного дела о незаконном обороте психотропных веществ в отношении матери ребенка-инвалида.

"Здесь не должно быть места формальному подходу, и конечно, это требует особого внимания. Безусловно, мы обратим на это внимание", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о проблеме доступности медицинских препаратов для детей, больных эпилепсией, которая привела к ситуации с возбуждением уголовного дела в отношении москвички, Песков отметил, что "в данном случае речь не идет о доступности лекарств".

"Лекарства были приобретены или они у этой женщины были, она, видимо, решила какие-то "излишки" этих лекарств реализовать. Тем самым она формально, наверное, нарушила законодательство, которое запрещает оборот сильнодействующих препаратов", - сказал пресс-секретарь главы государства.

"Собственно, отсюда и проистекает проблема", - добавил он.

Накануне о намерении изучить материалы этого дела заявили в Генпрокуратуре.

В отношении 38-летней москвички Екатерины Конновой было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Она была задержана по подозрению в незаконной продаже пяти тюбиков с жидкостью, которая содержала психотропное вещество - диазепам.

Женщина купила на интернет-сайте микроклизмы диазепама для своего тяжело больного сына, а когда в поликлинике ей дали препараты бесплатно, излишки она решила также продать через интернет и была задержана сотрудниками полиции. История вызвала большой общественный резонанс, так как и в случае изоляции женщины появится реальная угроза жизни ее ребенка.