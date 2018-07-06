МВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалида

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которой инкриминировали незаконный оборот психотропных препаратов, отменено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По результатам проверки руководством Главного следственного управления ГУ МВД по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела", - сообщила Волк "Интерфаксу".

В отношении 38-летней москвички Екатерины Конновой было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Она была задержана по подозрению в незаконной продаже пяти тюбиков с жидкостью, которая содержала психотропное вещество диазепам.

Женщина купила на сайте микроклизмы диазепама для своего тяжело больного сына, а когда в поликлинике ей выдали препараты бесплатно, она решила продать излишки через интернет, за что и была задержана полицией.

История вызвала большой общественный резонанс, так как в случае ареста женщины появилась бы угроза жизни ее ребенка. На это дело обратили внимание и в Кремле, и в Генпрокуратуре.