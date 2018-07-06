Что произошло за день: пятница, 6 июля

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия ввела повышенные пошлины на дорожную технику, нефтегазовое оборудование, оптоволокно, а также некоторые другие товары из США в ответ на действия Вашингтона, который поднял ввозные пошлины на сталь и алюминий.

- "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже потребовал пересмотра транзитного тарифа "Газпрома" и предъявил денежные требования на $11,6 млрд.

- Полиция прекратила дело против матери ребенка-инвалида, которую подозревали в торговле психотропным препаратом - диазепамом. Женщина купила через интернет лекарство для своего тяжело больного сына, а когда попыталась продать излишки, была задержана полицией.

- Футболисты сборной Франции завоевали путевку в 1/2 чемпионата мира, обыграв Уругвай.

- Правительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфере. В общей сложности планируется потратить 6,6 трлн рублей за шесть лет.

- Бывший главный редактор Forbes Николай Усков, уволенный с должности за систематические нарушения трудовой дисциплины, подал иск в суд о восстановлении на работе к издателю журнала.

- Аналитики спрогнозировали взрывной рост цен на нефть - до $150 - из-за жадности акционеров нефтяных компаний.

- Тушинский суд Москвы отправил под арест 63-летнего подданного Великобритании Тревора Мартина Хорсли, который приехал в Россию поболеть за сборную Англии на чемпионате мира. Он находился в международном розыске по запросу Объединенных Арабских Эмиратов.

- Госсекретарь США Майк Помпео привез в КНДР в качестве подарка лидеру страны диск с песней Элтона Джона Rocket Man. На Генассамблее ООН в 2017 году Дональд Трамп называл "человеком-ракетой" Ким Чен Ына.