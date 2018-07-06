В России к 2025 году создадут более 6,5 млн дополнительных мест в школах

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Более 6,5 млн новых учебных мест появятся в российских школах к 2025 году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по программе "Десятилетия детства" в РФ.

Он отметил, что первые некоторые новые школы уже введены в эксплуатацию. Медведев рассказал, что решается проблема доступности дошкольных учреждений. По его словам, за последние годы было создано более 1 млн дополнительных мест для детей от трёх до семи лет в детских садах.

Премьер добавил, что необходимо решить проблему очередей в ясельных группах. "Чтобы в детских садах появились места для детей до трёх лет, мы заложили в бюджете пока в общей сложности 49 млрд рублей на ближайшие два года", - сказал Медведев.