Суд арестовал на 10 суток бывшего вице-премьера Дагестана

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Советский суд Махачкалы арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Верховного суда республики.

"Мера пресечения в виде десяти суток ареста Алиеву избрана сегодня", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Алиев был задержан в среду после допроса сотрудниками ФСБ и обысков в его доме и рабочем кабинете. Мероприятия силовики провели, по предварительным данным, в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев в тот же день принял решение об увольнении чиновника.