В России Дело дагестанских чиновников

Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средств

Чиновник покинул пост в апреле этого года

Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средств
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Силовики задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Танку Ибрагимова задержали в его доме в Махачкале после проведения у него обысков. Информация достоверная", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, бывшего чиновника задержали по делу о хищении бюджетных средств.

Экс-глава министерства здравоохранения Дагестана Ибрагимов покинул свой пост в апреле 2018 года.

В начале 2018 года в Дагастане была проведена масштабная антикоррупционная операция, по итогам которой были задержаны высокопоставленные чиновники, в их числе - врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей, а также экс-министр образования.

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Теги: Дагестан

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