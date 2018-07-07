Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средств

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Силовики задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Танку Ибрагимова задержали в его доме в Махачкале после проведения у него обысков. Информация достоверная", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, бывшего чиновника задержали по делу о хищении бюджетных средств.

Экс-глава министерства здравоохранения Дагестана Ибрагимов покинул свой пост в апреле 2018 года.

В начале 2018 года в Дагастане была проведена масштабная антикоррупционная операция, по итогам которой были задержаны высокопоставленные чиновники, в их числе - врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей, а также экс-министр образования.