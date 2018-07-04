Первый вице-премьер Дагестана уволен

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил об освобождении от занимаемой должности первого заместителя председателя правительства республики Рамазана Алиева и о проведении следственных действий в его кабинете.

"Сегодня в Махачкале состоялось совещание, на котором Владимир Васильев заявил о том, что первый вице-премьер Рамазан Алиев в среду уволен. В его кабинете проходят обыски", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

В свою очередь информированный источник сообщил, что в доме экс-чиновника также идут обыски. По словам источника, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В середине января в Дагестан прибыла спецгруппа Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. По результатам проверки комиссии Генпрокуратуры в Дагестане в отношении представителей органов власти было возбуждено более 70 уголовных дел.