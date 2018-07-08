Военные моряки РФ и Японии провели тренировку по досмотру судна

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Военные моряки России и Японии в ходе визита кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру провели совместную тренировку по досмотру судна, сообщила в воскресенье пресс-служба флота.

"В соответствие с планом визита подразделения морской пехоты отряд боевых кораблей ТОФ, выполняющие роль досмотровой команды, совместно с военнослужащими Японии провели тренировку по досмотру подозрительного судна", - говорится в сообщении.

Также российские и японские моряки обменялись визитами на боевые корабли, на российских больших противолодочных кораблях проведен день открытых дверей, запланированы соревнования по мини-футболу между военнослужащими двух стран.

Как сообщалось, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" 5 июля с деловым визитом прибыл в военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру.

Заход кораблей ТОФ в Японию завершится 10 июля.