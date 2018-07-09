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Режим ЧС объявлен из-за паводка в Забайкалье

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей, которые вызвали подъем уровня воды в реках, сообщили агентству в понедельник "Интерфакс" в пресс-службе губернатора.

Из-за ливневых дождей подтоплены населенные пункты в Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском районах, повреждены четыре моста, местами - дорожное полотно, нарушена связь. В трех районах региона введен режим ЧС, для постращавших от паводка жителей развёрнуты четыре пункта временного размещения.

По данным пресс-службы регионального главного управления МЧС, подтопленными оказались 135 жилых домов в городе Шилка.

По информации Филиала ПАО "МРСК Сибири" - Читаэнерго" работает в режиме повышенной готовности, на данный момент аварийных повреждений энергообъектов филиала "Читаэнерго", связанных с подтоплением, нет.

По заявкам местных администраций было отключено около 2 тыс. потребителей. "Вода спадает, энергетики приступили к осмотру линий электропередач и подключению потребителей", - сказали в пресс-службе.

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Теги: Забайкалье

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