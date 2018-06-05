Режим ЧС ввели в одном из районов Красноярского края из-за лесных пожаров

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Инспекторы красноярского лесопожарного центра, по данным на утро вторника, зарегистрировали семь лесных пожаров на общей площади 777,5 га, в Мотыгинском районе объявлен режим ЧС, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

"Большая часть пожаров зафиксирована в труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 167 человек, задействовано семь единиц техники", - говорится в пресс-релизе.

За прошедшие сутки сотрудники Лесопожарного центра ликвидировали семь очагов возгорания в шести районах края на общей площади более 132 га.