На авиазаводе в Иркутске загорелся лакокрасочный цех

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Один из цехов площадью 4 тысячи квадратных метров загорелся на Иркутском авиационный заводе корпорации "Иркут". Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"Пожар произошел в лакокрасочном цехе завода. Площадь цеха составляет 4 тысячи квадратных метров. Огонь охватил 800 квадратных метров", - сказали в главке.

Пожару присвоен 4-й повышенный номер сложности.

"Все работники цеха в количестве 50 человек эвакуированы. Никто, по предварительным данным, не пострадал", - сказали в главке.

Тем временем в пресс-службе корпорации "Иркут" уточнили, что горящий цех изолирован от основных производственных зданий.

"Пожар произошел в анодно-малярном цехе, он находится в стороне от основных производственных мощностей завода", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в тушении пожара принимают участие два собственных подразделения завода, оснащенных необходимой техникой, а также силы и средства МЧС Иркутска.

"Причины возгорания будут устанавливаться", - отметил представитель "Иркута".

Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Корпорация "Иркут" - производит многоцелевые истребители Су-30МКи Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320. Завод разворачивает производство пассажирских самолетов семейства МС-21.

В 2017 году "Иркут" собрал первый лайнер МС-21-300. Сейчас он проходит летные испытания на аэродроме Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова (г. Жуковский).