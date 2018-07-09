В Кремле не стали комментировать сообщения о появлении самолета Ким Чен Ына во Владивостоке

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения южнокорейских СМИ о том, что самолет, якобы принадлежащий лидеру КНДР Ким Чен Ыну, был замечен во Владивостоке.

"Я ничего не могу сказать на этот счет, у нас нет никакой информации", - сказал Песков журналистам на просьбу объяснить, с чем может быть связан прилет северокорейского самолета В РФ.

Ранее южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщило, что в понедельник личный Ким Чен Ына заметили в аэропорту Владивостока.

Северокорейского лидера прошлой осенью пригласили в Россию на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, однако официальный Пхеньян не комментировал сообщения в возможной встрече на ВЭФ лидеров России Владимира Путина с его коллегой из КНДР.