Помпео привез в подарок Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео привез в КНДР в качестве подарка лидеру страны диск с песней Элтона Джона Rocket Man ("Человек-ракета"), сообщает в пятницу корейская газета "Чосон ильбо".

Издание отмечает, что Помпео привез Ким Чен Ыну еще один "подарок" - письмо от президента США Дональда Трампа.

"Диск Rocket Man стал предметом обсуждения на обеде Трампа и Кима (в июне). Ким упомянул, что Трамп называл его "человек-ракета", когда в прошлом году была высокая напряженность (между странами - ИФ)", - рассказал источник издания. По его словам, Трамп тогда спросил, знает ли лидер КНДР эту песню, и тот ответил, что нет.

Газета отмечает, что перед поездкой Помпео в Пекин, Трамп вспомнил о разговоре, и сказал госсекретарю взять диск с песней для Ким Чен Ына. Также, как сообщает газета, он подписал диск.

Источники газеты в Вашингтоне рассказали, что подарки отражают ожидания Трампа того, что Ким Чен Ын выполнит обещания, данные в ходе саммита КНДР-США в Сингапуре.

Помпео прибыл с двухдневным визитом в Пхеньян в пятницу. Это стало его третьей поездкой в Северную Корею.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. На ней был подписан документ, в котором, в частности, обозначено обязательство КНДР провести денуклеаризацию.

Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой", выступая на Генассамблее ООН в сентябре 2017 года. В своей речи президент США тогда отметил, что лидер КНДР "выполняет самоубийственную миссию".

Песня Rocket Man была выпущена Элтоном Джоном в 1972 году, она входила в список "500 величайших песен всех времен" Rolling Stone. Песня была написана поэтом-песенником Берни Топином, который, как считается, вдохновлялся рассказом Rocket Man ("Космонавт") под авторством Рэя Брэдбери.