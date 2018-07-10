Главные новости
В миреСтало известно имя нового министра иностранных дел ВеликобританииВ миреГлава британского минобороны обвинил РФ в гибели женщины в ЭймсбериСпортХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистов
В России

Аэропорт Владивостока опроверг сведения о прилете борта Ким Чен Ына

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Владивостока опроверг информацию о пребывании в течение трех часов в понедельник самолета Chammae-1, считающегося личным бортом лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Информация является ложной, потому что вчера в аэропорту Владивостока не было такого воздушного судна", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы аэропорта Владивостока.

Он уточнил, что аэропорт принимал в понедельник пассажирское северокорейское судно.

"Вчера в аэропорту из северокорейских судов было лишь пассажирское судно компании Air Koryo. Это рейс, который выполняется еженедельно в Пхеньян", - отметил он.

Как сообщалось ранее со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, самолет Chammae-1, считающийся личным бортом лидера КНДР Ким Чен Ына, в понедельник был замечен во Владивостоке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владивосток, КНДР, Ким Чен Ын

Новости по теме

В России
Законопроект о самостоятельной явке в военкомат отправили на доработкуЗаконопроект о самостоятельной явке в военкомат отправили на доработку
Проект также предусматривает новые способы доставки повесток о призыве на военную службуПодробнее
 Дерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублейДерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублей
Пока Рыбка и Алекс Лесли, который должен будет выплатить бизнесмену такую же сумму, находятся в тюрьме Таиланда из-за проведения секс-тренингаПодробнее
 Статью о "репостах" решили декриминализировать только частичноСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частично
Предлагается ввести административную ответственность за "репосты" экстремистских материалов, но только при первом нарушенииПодробнее
 СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"
Следствие считает, что пожарный не организовал надлежащим образом проведение разведки, и будет требовать его арестаПодробнее
Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средствЭкс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средств
Чиновник покинул пост в апреле этого годаПодробнее
 Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной ФранцииМакрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции
Президент Франции посетит матч в Санкт-ПетербургеПодробнее
 Каждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзаменеКаждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзамене
Эксперимент по оценке профпригодности проводился впервые наряду с обычной итоговой аттестациейПодробнее
 Бывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в судеБывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в суде
Ранее он был освобожден от должности за нарушения трудовой дисциплиныПодробнее
 Прокуратура согласилась с прекращением дела против матери ребенка-инвалидаПрокуратура согласилась с прекращением дела против матери ребенка-инвалида
Московская полиция решила отменить возбуждение дела о сбыте психотропного препаратаПодробнее
 МВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалидаМВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалида
Ранее женщину, решившую продать излишки лекарства, заподозрили в незаконном сбыте психотропного препаратаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 июля6 фото
09 июля
Фотохроника 7 июля
Фестиваль Сан-Фермин в Испании7 фото
09 июля
Фестиваль Сан-Фермин в Испании
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСтало известно имя нового министра иностранных дел ВеликобританииВ миреГлава британского минобороны обвинил РФ в гибели женщины в ЭймсбериСпортХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистовВ миреВ Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человекВ РоссииДерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли 1 млн рублей В РоссииСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частично

Число жертв наводнения в Японии превысило 120 человек

Аэропорт Владивостока опроверг сведения о прилете борта Ким Чен Ына

Грузовик "Прогресс" поставил рекорд скорости на пути к МКС

Трамп выдвинул кандидатом в верховные судьи США Бретта Кавано

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Японию

Корабль "Прогресс" впервые состыкуют с МКС по короткой схеме

Трамп назвал глупыми своих помощников, советовавших ему не звонить Путину

Двухлетний мальчик выжил после падения с четвертого этажа на Камчатке

Орбиту МКС впервые откорректируют с помощью частного американского корабля

Запущенный к МКС "грузовик" "Прогресс МС-09" вышел на орбиту

Российские военнослужащие в Армении получили модернизированные МиГ-29

Премьер Великобритании была удивлена прошением Джонсона об отставке

Президент Турции после инаугурации назвал состав кабинета министров

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru