Аэропорт Владивостока опроверг сведения о прилете борта Ким Чен Ына

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Владивостока опроверг информацию о пребывании в течение трех часов в понедельник самолета Chammae-1, считающегося личным бортом лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Информация является ложной, потому что вчера в аэропорту Владивостока не было такого воздушного судна", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы аэропорта Владивостока.

Он уточнил, что аэропорт принимал в понедельник пассажирское северокорейское судно.

"Вчера в аэропорту из северокорейских судов было лишь пассажирское судно компании Air Koryo. Это рейс, который выполняется еженедельно в Пхеньян", - отметил он.

Как сообщалось ранее со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, самолет Chammae-1, считающийся личным бортом лидера КНДР Ким Чен Ына, в понедельник был замечен во Владивостоке.