Ликвидирован пожар на Иркутском авиазаводе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пожар на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" потушен, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

"В 18:30 (13:30 по московскому времени) пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населению нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, от МЧС России привлекались 71 человек личного состава и 31 единица техники.

Ранее сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади одной тысячи квадратных метров.Общая площадь цеха составляет четыре тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен 4-й повышенный номер сложности.

Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Корпорация "Иркут" - производит многоцелевые истребители Су-30МКи Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320. Завод разворачивает производство пассажирских самолетов семейства МС-21.

В 2017 году "Иркут" собрал первый лайнер МС-21-300. Сейчас он проходит летные испытания на аэродроме Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова (г. Жуковский).