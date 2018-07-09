Двое россиян устроили дебош на самолете рейса Камрань-Москва

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Двое граждан России накануне продлили себе отпуск во Вьетнаме, устроив дебош на борту перед вылетом в Москву, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в авиакомпании.

"Экипаж самолета Boeing-737, зафрахтованного в чартерный полет при выполнении разворотного рейса из вьетнамского города Камрань столкнулся с неадекватным агрессивным поведением двоих пассажиров - молодых мужчин. Перед вылетом они переусердствовали с алкоголем и устроили дебош на борту", - сказал источник.

Командир отказал дебоширам в перевозке и не стал взлетать до прибытия полиции.

"Поднявшиеся на борт полицейские задержали хулиганов. Самолет улетел в Москву без них", - сказал источник.