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Клиенты туроператора "Аврора БГ" попросили "Турпомощь" вывезти их из Болгарии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Клиенты петербургского туроператора "Аврора-БГ", оказавшиеся за границей без обратных билетов, попросили ассоциацию "Турпомощь" вывезти их из Болгарии, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристам, которые приобретали только авиабилеты, туроператор советует заново покупать перевозку за свой счет. В общей сложности до конца сезона "Аврора-БГ" реализовала около 1500 авиабилетов на болгарском направлении.

"В "Турпомощь" поступили обращения от тех туристов, которые не могут купить билеты домой из-за отсутствия средств. Они приобрели в "Аврора-БГ" только билеты, а на содействие "Турпомощи", согласно законодательству, могут рассчитывать только покупатели пакетных туров. Туристам посоветовали подавать заявку на экстренный выезд на родину", - сообщили в АТОР.

По предварительным данным, до 30 июня на отдых в Болгарию по билетам на чартерную перевозку, приобретенным у "Авроры-БГ", улетело порядка 200 человек. "При этом, сколько из них не имеют средств для покупки обратного билета, в компании сказать затруднились, поскольку часть туристов изначально покупали либо билет только в одну сторону, либо, уже узнав о проблемах с перевозкой, самостоятельно приобрели обратные билеты домой", - отметили в ассоциации.

Тем временем, как сообщили в АТОР со ссылкой на представителей компании "Аврора-БГ", туроператор вернет из-за рубежа в первую очередь детские группы и пакетных туристов. У них есть обратные билеты. Проводится плановая отправка туристов: 7 июля из Болгарии в Санкт-Петербург вернулись восемь "пакетных" туристов, 9 июля ожидается плановое возвращение группы из 19 детей.

Ростуризм в понедельник предложил клиентам приостановившего деятельность туроператора "Аврора БГ" обращаться в СК "Якорь" для получения страховых выплат. Финансовая ответственность "Аврора БГ" застрахована на 10 млн рублей, срок действия договора истекает 13 июля 2018 года. С 14 июля вступает в силу другой договор страхования ответственности с компанией "ИНКОР Страхование" также на 10 млн рублей, он действует до 13 июля 2019 года.

По информации АТОР, на середину дня 9 июля страховая компания еще не открыла прием претензий от клиентов "Аврора-БГ".

По предварительной информации, до конца сезона по пакетным турам в Болгарию не улетят 122 туриста, в Черногорию - около 60 человек. По оценкам представителей компании, фингарантий в размере 10 млн рублей должно хватить на выплаты всем "пакетным" туристам, туры которых не состоятся.

Петербургский туроператор "Аврора БГ" в минувшую пятницу объявил о прекращении деятельности, так как не может исполнить свои обязательства по всем договорам. Неделей раньше компания объявила об отмене чартерных программ в Болгарию и Черногорию. В понедельник Ростуризм исключил сведения об организации из единого федерального реестра туроператоров.

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Теги: Аврора БГ

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