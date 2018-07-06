Туроператор "Аврора БГ" приостановил деятельность

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Петербургский туроператор "Аврора БГ" сообщил о приостановке деятельности.

"ООО "Аврора-БГ" с сожалением сообщает о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности. Начиная с 06.07.2018 года наша компания прекращает продажу туристических услуг", - сообщает компания на своем сайте в пятницу.

"Аврора БГ" обещает обслужить туристов, уже находящихся на отдыхе. "Сообщаем, что обязательства принятые на себя по договорам о реализации турпродукта (включающего в себя все перечисленные услуги: проживание, а/билеты, трансфер, мед страховка) по всем туристам, уже находящимся на отдыхе в Болгарии и Черногории, будут выполнены в полном объеме", - говорится в обращении.

Компания "Аврора БГ" 29 июня сообщила своим агентствам, что отменяет чартерные программы в Болгарию и Черногорию. У компании за рубежом на момент остановки чартеров находились 400 туристов. Всего от отмены чартеров пострадали порядка тысячи туристов. "Аврора" обещала вернуть им деньги, но пока клиенты жалуются на отказы туроператора это сделать.

Ответственность туроператора перед туристами застрахована на 10 млн рублей в СК "Якорь". Договор действует до 13 июля 2018 года.

На этой неделе еще два туроператора объявили о приостановке деятельности. Так, компания "Натали Турс" аннулировала подтвержденные туры, так как не может предоставить услуги за рубежом после отказа принимающих компаний обслуживать ее туристов в кредит, и прекратила продажи новых. Путевки до 1 октября приобрели десять тысяч клиентов туроператора на общую сумму $15 млн. Кроме того, генеральный директор DSBW-Tours во вторник сообщил об остановке деятельности своей компании из-за невозможности исполнять свои обязательства перед клиентами и банком.