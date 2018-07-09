Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной из-за угрозы холеры

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мониторинг Роспотребнадзора усилен на пунктах пропуска через российско-украинскую границу и на водоемах в Ростовской области в связи с публикациями СМИ о неблагополучной ситуации по холере в Мариуполе, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

"Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска с Украиной через государственную границу Российской Федерации усилен в целях снижения риска завоза инфекционных заболеваний. Официальной информации об ухудшении эпидемиологической ситуации со стороны официальных представителей Украины в адрес Роспотребнадзора не поступало. По состоянию на 9 июля текущего года эпидемиологическая обстановка в Ростовской области стабильная, число заболевших с клиникой острых кишечных инфекций не превышает среднемноголетних показателей", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, "с 3 мая по 9 июля 2018 года в два раза увеличилось количество взятых проб, проведено более 3,2 тыс. исследований на холеру, отобранных во всех поверхностных водоемах области, в том числе в Азовском море, а также увеличилось количество точек отбора проб, в том числе и на приграничных с Украиной территориях".

Отмечается, что по данным ежегодного мониторинга угрозы для распространения инфекций на территории Ростовской области нет. Для проведения углубленных лабораторных исследований используется база Ростовского противочумного института. Мониторинг заболеваемости острыми кишечными инфекциями и наличия возбудителя холеры в окружающей среде проводится ежегодно, с первых чисел мая - в еженедельном режиме каждый год.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, направлен запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения.