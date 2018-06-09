Роспотребнадзор рассказал об опасных эпидемиях в мире

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В некоторых странах мира наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по опасным инфекционным болезням, сообщает Роспотребнадзор в субботу.

"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала мая в Демократической Республике Конго зарегистрирована вспышка вирусной болезни Эбола - заболело 56 человек, 27 из них погибли. В настоящее время в Индии в штате Керала регистрируется вспышка вируса Нипах, число погибших достигло 14 человек, более 200 человек обследованы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

С начала года в Западной Африке на территории Либерии растет заболеваемость лихорадкой Ласса. Из числа лабораторно подтвержденных случаев инфекции 98% завершились летальным исходом. Также зарегистрировано свыше 22,8 тыс. случаев холеры в 26 странах мира, из них наибольшее количество (20,5 тыс.) приходится на африканские страны, в том числе Замбию и Кению. В Йемене свыше 82 тыс. больных с подозрением на холеру, число заболевших на Гаити - более 1855 человек.

"Продолжается неблагополучие по коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии. Всего в мире зарегистрировано 2207 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 878 - с летальным исходом. Также в Бразилии в штате Рио-де-Жанейро в первом квартале года отмечен рост заболеваемости лихорадкой чикунгунья, превышающий в три раза уровень прошлого года", - отмечают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве посоветовали россиянам внимательно выбирать места для отдыха, а при нахождении в жарких странах соблюдать меры предосторожности.

"Во время путешествия риск укусов комарами может быть снижен благодаря репеллентам и максимально закрытой одежде. Необходимо внимательно относиться к выбору пищи, которая должна быть термически обработана, пить только бутилированную или кипяченную воду", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.