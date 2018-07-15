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Россиян предупредили о зараженном паразитами салате в ресторанах McDonald's в США

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупреждает о вспышке циклоспороза в США.

"По данным Департамента здравоохранения штата Иллинойс США, с середины мая 2018 года по состоянию на первую декаду июля среди жителей штата Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonald's", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье.

Отмечается, что в настоящее время более 3 тыс. заведений данной сети в 14-ти штатах прекратили продажу подозрительных салатов.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Циклоспороз - паразитарное заболевание. Циклоспоры являются внутриклеточными паразитами и поражают тонкий кишечник. К основным симптомам относятся водянистая диарея, утомляемость, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, метеоризм и чувство распирания в животе, в некоторых случаях возникают боли в животе и боли в мышцах.

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Теги: США, Роспотребнадзор, циклоспороз

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