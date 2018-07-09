Арестованного в России по запросу ОАЭ английского болельщика освободили из СИЗО

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Поданный Великобритании Тревор Мартин Хорсли, задержанный в Москве на стадионе и впоследствии арестованный по запросу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), освобожден из следственного изолятора, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Магомед Эсендирова.
"В настоящий момент мой подзащитный освобожден из СИЗО. Чувствует он себя нормально", - сообщил Эсендиров. По словам адвоката, Хорсли намерен покинуть Россию рано утром в среду.
Ранее в понедельник Эсендиров сообщил агентству, что бюро Интерпола ОАЭ направило российским коллегам документы о том, что уголовное дело о мошенничестве на британца закрыто, в связи этим его преследование в России также должно быть прекращено.
Эсендиров добавил, что, несмотря на освобождение Хорсли, защита намерена добиваться признания незаконным постановления о его аресте - соответствующая жалоба была подана ранее в понедельник.
"Что касается взыскания компенсации (за удержание под стражей - ИФ), то это будет зависеть от желания моего доверителя. Я считаю разумным требовать возмещения хотя бы морального вреда именно со стороны Эмиратов, это была их ошибка", - заключил адвокат.
Как сообщалось, 63-летний Хорсли, приехавший в Россию на ЧМ-2018, был задержан на минувшей неделе перед началом матча между командами Англии и Колумбии у стадиона "Спартак" в Москве.
Тушинский суд Москвы 6 июля по ходатайству межрайонной прокуратуры отправил британца под арест до 31 августа.
Согласно информации прокуратуры, против Хорсли в ОАЭ расследовалось уголовное дело о мошенничестве в банковской сфере, 5 июня 2018 года он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. По словам Эсендирова, правоохранительные органы Дубая вменяли ему расчет по сделке необеспеченным чеком. Вместе с тем, как заявил адвокат, его доверитель давно рассчитался по долговым обязательствам, а потерпевший - предприниматель из Индии - отказался от каких-либо требований к британцу и попросил органы обвинения ОАЭ прекратить его уголовное преследование.