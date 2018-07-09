Арестованного в России по запросу ОАЭ английского болельщика освободили из СИЗО

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Поданный Великобритании Тревор Мартин Хорсли, задержанный в Москве на стадионе и впоследствии арестованный по запросу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), освобожден из следственного изолятора, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Магомед Эсендирова.

"В настоящий момент мой подзащитный освобожден из СИЗО. Чувствует он себя нормально", - сообщил Эсендиров. По словам адвоката, Хорсли намерен покинуть Россию рано утром в среду.

Ранее в понедельник Эсендиров сообщил агентству, что бюро Интерпола ОАЭ направило российским коллегам документы о том, что уголовное дело о мошенничестве на британца закрыто, в связи этим его преследование в России также должно быть прекращено.

Эсендиров добавил, что, несмотря на освобождение Хорсли, защита намерена добиваться признания незаконным постановления о его аресте - соответствующая жалоба была подана ранее в понедельник.

"Что касается взыскания компенсации (за удержание под стражей - ИФ), то это будет зависеть от желания моего доверителя. Я считаю разумным требовать возмещения хотя бы морального вреда именно со стороны Эмиратов, это была их ошибка", - заключил адвокат.