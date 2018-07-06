Английского болельщика задержали в Москве по запросу ОАЭ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы в пятницу рассмотрит вопрос об аресте 63-летнего подданного Великобритании Тревора Хорсли, находящегося в международном розыске по запросу ОАЭ.

"Два дня назад моего доверителя, который беспрепятственно въехал в Россию, задержали на стадионе в Москве в связи с тем, что он якобы находится в международном розыске по запросу ОАЭ", - сообщил "Интерфаксу" адвокат англичанина Магомед Эсендиров.

По его словам, в пятницу Тушинский суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об аресте Хорсли на два месяца для дальнейшего рассмотрения вопроса о его экстрадиции в ОАЭ.

Ранее в Петербурге арестовали гражданина Бразилии Родриго Вицентини Динарди, обвиняемого на родине в вооруженных налетах, ему также грозит экстрадиция. По данным издания "Фонтанка", Динарди прибыл в Россию по поддельному паспорту гражданина Италии, его разыскивает Интерпол.