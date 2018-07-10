Корабль "Прогресс" впервые состыкуют с МКС по короткой схеме

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Впервые для сближения и стыковки транспортного грузового корабля (ТГК) типа "Прогресс" с Международной космической станцией (МКС) планируется использовать короткую двухвитковую схему, сообщает "Роскосмос".

"Такое решение приняла Государственная комиссия, оценив параметры вывода ТГК на околоземную орбиту. Двухвитковая схема сближения космических кораблей с МКС будет применена впервые в истории космических полётов", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

В нем отмечается, что при успешной реализации двухвитковой схемы время от старта до стыковки космических кораблей с МКС планируется сократить с 6 до 3,5 часов.

"Переход к новой "короткой" схеме стал возможен только с вводом в эксплуатацию ракеты-носителя "Союз-2.1а", позволяющей по своим техническим характеристикам и возможностям системы управления выводить космические объекты на заданную орбиту с высочайшей точностью. Также важной особенностью реализации двухвитковой схемы сближения со станцией является предварительное формирование требуемой рабочей орбиты МКС и точное выполнение заложенной в бортовой вычислительный комплекс транспортного корабля программы автономного наведения", - подчеркивают в "Роскосмосе".

Стыковка ТГК "Прогресс МС-09" с МКС запланирована в 04:39 мск вторника.

Изначально по двухвитковой схеме к МКС должен был добраться "Прогресс МС-07" в октябре 2017 года, однако тогда старт также был отменен автоматикой. Корабль стартовал в резервную дату по классической двухсуточной схеме.

Затем 11 февраля планировалось вновь опробовать короткую программу стыковки корабля "Прогресс МС-08" с МКС. Предполагалось, что корабль впервые доберется до МКС по двухвитковой схеме - всего за 3,5 часа. Однако затем "Роскосмос" сообщил, что планировавшийся 11 февраля запуск "Прогресса" перенесен на резервную дату - 13 февраля корабль успешно стартовал по традиционной двухсуточной схеме.