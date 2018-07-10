Орбиту МКС впервые откорректируют с помощью частного американского корабля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Частный американский космический грузовик во вторник впервые в истории "приподнимет" орбиту Международной космической станции, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Назначено время маневра. Двигатели корабля Cygnus, пристыкованного к МКС, будут запущены в 23:25 мск 10 июля", - сказал собеседник агентства.

Маневр займет одну минуту. "Ожидается выдача импульса 6 см/c. При этом орбита станции увеличится на 100 м", - сказал источник.

Ранее сообщалось о переносе на два дня маневра, ранее запланированного на 12 июля.

Дата выбрана в промежутке между стыковкой российского грузового корабля Прогресс МС-09 и расстыковкой Cygnus.

"Маневр при помощи американского корабля будет произведен через 15 часов после стыковки российского космического "грузовика" с МКС", - сказал источник.

Если испытания пройдут удачно, коррекция орбиты будет производиться поочередно российскими и американскими кораблями.

Последние три года манёвры МКС выполнялись исключительно российскими средствами - грузовыми кораблями "Прогресс" и модулем "Звезда".

Ранее сообщалось о переносе с 21 на 23 июня коррекции орбиты МКС из-за угрозы столкновения станции с американским спутником.