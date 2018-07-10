Что случилось этой ночью: вторник, 10 июля

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Новый министр иностранных дел Великобритании и самый быстрый полет "Прогресса"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Правительство Великобритании быстро нашло замену министру иностранных дел Борису Джонсону, который подал в отставку неожиданно даже для своего начальника - Терезы Мэй. Теперь за международные отношения отвечает бывший министр здравоохранения Джереми Хант.

- Дональд Трамп предложил кандидатуру Бретта Кавано в верховный суд США. Теперь нужно, чтобы Кавано утвердил сенат.

- Грузовой космический корабль "Прогресс" поставил рекорд скорости полета к Международной космической станции. Благодаря этому впервые применили двухвитковую систему сближения и стыковки грузовика с МКС.

- Аэропорт Владивостока опроверг информацию о приземлении самолета лидера КНДР Ким Чен Ына. Ранее его заметили в России по данным мониторинговых ресурсов.

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