Что случилось этой ночью: вторник, 10 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Правительство Великобритании быстро нашло замену министру иностранных дел Борису Джонсону, который подал в отставку неожиданно даже для своего начальника - Терезы Мэй. Теперь за международные отношения отвечает бывший министр здравоохранения Джереми Хант.

- Дональд Трамп предложил кандидатуру Бретта Кавано в верховный суд США. Теперь нужно, чтобы Кавано утвердил сенат.

- Грузовой космический корабль "Прогресс" поставил рекорд скорости полета к Международной космической станции. Благодаря этому впервые применили двухвитковую систему сближения и стыковки грузовика с МКС.

- Аэропорт Владивостока опроверг информацию о приземлении самолета лидера КНДР Ким Чен Ына. Ранее его заметили в России по данным мониторинговых ресурсов.