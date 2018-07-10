Власти ускорили создание инфраструктуры под специальные административные районы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Чиновники спешат дополнить пакет депутатских законопроектов, касающихся создания в Приморье и Калининградской области специальных административных районов (CAP), чтобы внедрить механизм редомицилирования иностранных компаний в РФ сразу, как только появится необходимая правовая основа.

По данным источника "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства, глава Минэкономразвития Максим Орешкин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с перечнем предложений, необходимых, по мнению ведомства, для успешной и незамедлительной реализации концепции создания САР. Резолюция главы правительства - "Согласен. Прошу обеспечить координацию работы по созданию специальных административных районов".

Если внесенные в нижнюю палату парламента законопроекты будут приняты, то они вступят в силу с момента опубликования, однако их ключевые положения при этом нельзя будет применить до разработки подзаконных актов, а также создания управляющей компании в Калининградской области, отмечает Минэкономразвития (в Приморском крае УК, наделяемая необходимыми полномочиями, уже есть).

В связи с этим Минэкономразвития попросило у премьера поручение совместно с Минфином и Минюстом подготовить и внести поправки о минимальном объеме, сроках и формах инвестобязательств претендентов на статус международной компании-участника САР; правительству Калининградской области создать УК в регионе; ФНС и Минфину - разработать и утвердить ведомственный порядок регистрации международных компаний в ЕГРЮЛ; Минэкономразвития, Минфину, ФНС, Минтрансу, Минтруду и Минвостокразвития - обеспечить разработку, согласование, утверждение других подзаконных актов, которые нужны для реализации концепции в кратчайшие сроки, и минимизировать сроки прохождения административных процедур.

Орешкин предложил обозначить дедлайн по таким поручениям - не позднее 10 дней с даты вступления в силу рассматриваемых законов.

Кроме того, министр предлагает рекомендовать ЦБ разработать и утвердить подзаконные акты, определяющие особенности учета иностранных финансовых инструментов, госрегистрации их выпуска, допуска к торгам и раскрытия информации, а также правила валютного регулирования для редомицилируемых компаний (РК).

Что касается предлагаемых поправок, Минэкономразвития предложило проработать вопрос специального правового регулирования для ценных бумаг и других финансовых инструментов РК. Речь идет о возможности определения прав и обязанностей по финансовым инструментам на основании первоначального личного закона международной компании (то есть права той страны, в которой она была домицилирована ранее - ИФ), упрощенной регистрации таких финансовых инструментов, особенности учета и раскрытия информации.

Кроме того, по мнению ведомства, нужно смягчить требования валютного регулирования к финансовым операциям РК, продолжающих ведение деятельности за рубежом; установить комплекс мер по защите РК от злоупотреблений иностранных кредиторов (расторжение/изменение договоров в связи с редомицилированием), с отнесением споров, вытекающих из новых договоров с иностранными контрагентами, к российской юрисдикции; установить гарантии освобождения РК от необходимости регуляторных согласований до момента смены страны инкорпорации; оставить только 15%-ный порог для признания контроля над международной холдинговой компанией, отказавшись от использования пониженного 5%-ного порога (дополнительный порог является заниженным, а соответствующее условие - невыполнимым, т.к. невозможно на практике получить данные о 5% владения по всей цепочке косвенного участия, в том числе миноритарных акционеров); исключить налогообложение по дивидендам ретроспективно после истечения 365 дней фактического владения, как в практике Евросоюза, исключить налогообложение при продаже акций (долей) в результате присоединения/слияния международных компаний.

Как сообщалось, в середине июня пакет законопроектов о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области был внесен в Госдуму. Авторы законопроектов - первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Виктор Пинский, депутат Александр Пятикоп, сенаторы Алексей Майоров и Людмила Талабаева. Три основных законопроекта вместе с отзывами правительства размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Первый законопроект ("О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ") устанавливает особенности создания, функционирования и упразднения САР, порядок административного управления на таких территориях, требования к процедурам получения статуса участника. Прописываются полномочия управляющей компании, которая собирает заявки от участников и заключает соглашения. Также законопроект предусматривает особый порядок привлечения к работе иностранных граждан. В частности, получения работодателем разрешений на привлечение иностранных работников не требуется, приглашения на работу выдаются без учета квот, требование к размеру заработной платы высококвалифицированного специалиста также не применяется.

Второй законопроект - "О международных компаниях" - предполагает присвоение юридическим лицам (российским хозяйственным обществам в форме ООО и публичным и непубличным акционерным обществам либо редомицилируемым иностранным юридическим лицам) особого статуса международной компании в САР на островах Русский и Октябрьский.

Законопроектом устанавливаются особенности создания международной компании, ее государственной регистрации, предоставления и прекращения статуса международной компании. В частности, юрлица - резиденты САР получат особый статус международной компании, дающий возможность применения к ним более гибкого корпоративно-правового режима (учреждение в течение пяти дней, конфиденциальность части сведений).

Третий законопроект ("О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса РФ") определяет особенности исчисления налоговой базы международными компаниями, зарегистрированными в порядке континуитета, и иностранными организациями, признаваемыми налоговыми резидентами РФ в зонах САР. Предлагается установить специальные налоговые ставки: по доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов, по доходам, полученным иностранными лицами в виде дивидендов на акции (доли) международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями.

Поправки в закон о валютном регулировании в отношении участников САР (зарегистрированных как международные компании) наделяют их правом без ограничений поводить валютные операции с использованием счетов, открытых в банках за пределами РФ, при условии, что текущие счета компании открыты в уполномоченном банке. Без открытия счетов в уполномоченных банках резиденты САР могут проводить расчеты с физическими лицами - нерезидентами в наличной иностранной валюте за обслуживание воздушных судов иностранных государств в аэропортах, судов иностранных государств в речных и морских портах, а также при оплате нерезидентами аэронавигационных, аэропортовых и портовых сборов на территории РФ.

Также в Думу внесены поправки в Трудовой кодекс РФ, закон о занятости населения, Арбитражный процессуальный кодекс для приведения данных законов в соответствие с проектом закона о САР.