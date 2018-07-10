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В Думу внесен законопроект об уменьшении минимальных добровольных перечислений в ПФР

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о снижении минимального размера страховых взносов при добровольных перечислениях в Пенсионный фонд РФ (ПФР) с двукратной величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) до однократного МРОТ.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству для лиц, которые пожелали делать добровольные отчисления в бюджет ПФР, установлен минимальный размер страховых взносов, рассчитываемый исходя из двукратного МРОТ на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы. "Минимальный размер страховых взносов, рассчитываемый в зависимости от величины МРОТ, призван стимулировать граждан, не подлежащих обязательному пенсионному страхованию, к вступлению в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с целью формирования у них пенсионных прав", - напоминают авторы законопроекта в пояснительной записке. Законопроект предлагает снизить данную величину до однократного МРОТ.

В качестве обоснования приводится запланированный с 1 января 2019 года рост величины МРОТ до размера прожиточного минимума, что "нивелирует стимулирующую роль минимального платежа". "База для расчета минимального размера страховых взносов может возрасти с 15 тысяч рублей в 2017 году до 22,326 тысяч рублей в 2019 году, или на 48,8%, что является существенным фактором при принятии гражданином решения о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В финансово-экономическом обосновании к документу отмечается, что данное решение не повлечет за собой дополнительных расходных обязательств федерального бюджета и бюджета ПФР.

В случае принятия законопроект вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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Теги: Госдуму

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