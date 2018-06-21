Медведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В случае принятия Госдумой предложений правительства об изменениях в пенсионной системе бюджет Пенсионного фонда России станет более сбалансированным, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Для выполнения положений указа (майского указа президента - ИФ) по повышению пенсий правительство подготовило целый пакет известных предложений, включая изменения в пенсионную систему, сейчас он на рассмотрении в Госдуме", - сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

"В случае его принятия более сбалансированным станет бюджет Пенсионного фонда, что должно быть учтено в работе над федеральным бюджетом", - добавил премьер.

Медведев также отметил, что рост пенсий темпами выше инфляции является одной из приоритетных задач руководства страны наряду с увеличением реальных доходов населения и устойчивым экономическим ростом.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

Премьер поставил задачу внести законопроект о пенсионной реформе в Госдуму в ближайшее время, чтобы он был рассмотрен в текущую сессию в первом чтении. По словам Медведева, правительство рассчитывает на поддержку законопроекта парламентариями.

Как заявляют в партии ""Единая Россия", ко второму чтению закона в ГД будут подготовленные предложения, полученные из регионов.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, главная задача, которая стоит в рамках рассмотрения этого документа, - это повышение пенсий. "Эта аксиома, установка, от которой мы не должны отходить", - подчеркнул он и добавил, что "необходимо обеспечить достойную жизнь пенсионерам, которых в стране более 46 млн человек".

"На следующей неделе состоится расширенная встреча с фракцией "Единой России" с участием сенаторов, профильных министров, заместителей председателей правительства, на котором будет обсуждаться этот законопроект в преддверии первого чтения", - сказал Турчак.