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Группу с двенадцатью детьми эвакуировали с водопада в Башкирии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали с водопада Атыш в Башкирии застрявшую там из-за ливней группу туристов, среди которых были 12 детей, сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям во вторник.

По данным ведомства, 6 июля детская туристическая группа из Уфы отправилась на водопад Атыш, расположенный в труднодоступной местности в Белорецком районе. 8 июля туристы вброд перешли реку Инзер и дошли до памятника природы. Однако обратный путь через реку оказался перекрыт из-за проливных дождей.

"Сообщить о своем положении туристы самостоятельно не могли, так как в районе Атыша полностью отсутствует сотовая связь", - говорится в сообщении. Помощь запросила группа взрослых туристов, которые с трудом переправились на другой берег реки.

Прибывшие на место сотрудники аварийно-спасательной службы на катамаране по двое переправили детей на другой берег. По данным спасателей, они не пострадали, "живы и здоровы". Отмечается, что детская туристическая группа не была зарегистрирована спасателями.

На сайте ГУ МЧС по Башкирии сообщается, что эвакуированная группа состояла из двоих взрослых и двенадцати детей в возрасте 14-18 лет. Юные туристы находились в палаточном лагере возле села Габдюково. Спасатели добирались до места от города Белорецка 150 км по бездорожью, далее прошли 15 км вверх по течению реки Инзер по лесному массиву, говорится в сообщении ведомства.

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Теги: МЧС России, Башкирия

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