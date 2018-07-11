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Госдума предложит сажать за отказ удалять из интернета незаконную информацию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству предлагает внести в уголовный и административный кодексы поправки, которые предусматривают до года тюрьмы за "злостный отказ" удалять из интернета незаконную информацию, сообщает в среду газета "Известия".

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Лишение свободы будет грозить тем, кто до этого дважды в течение года был оштрафован за неисполнение соответствующего решения суда.

Ужесточить наказание за отказ удалять незаконную информацию в мае 2018 года предложили депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин, Александр Грибов и Сергей Боярский. Поправки касаются информации, которую суды сочли порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, либо признали экстремистской, направленной на разжигание войны или вредной для детей.

Согласно проектам поправок, с которыми ознакомилась газета, если в отведенный приставами срок гражданин не удалит незаконную информацию, то ему будет грозить штраф от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, за последующие нарушения - от 10 тыс. до 25 тыс. рублей или административный арест до десяти суток. Компании предлагается штрафовать на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в обоих случаях.

"Если виновник продолжит упорствовать, его смогут привлечь к уголовной ответственности. Обвиняемому будет грозить до года лишения свободы или штраф до 50 тыс. рублей", - говорится в публикации.

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Теги: Госдума

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